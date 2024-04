Agente Di Lorenzo | Basta scaricare colpe sui calciatori - la società si prenda le responsabilità

Dopo la sconfitta contro l’Empoli, l’agente di Giovanni Di Lorenzo è tornato a parlare analizzando il momento della squadra e non solo. L’ennesimo ko contro l’Empoli ha lasciato scorie pericolose in casa Napoli. Attualmente, non esistono certezze nel gruppo azzurro, motivo per il quale potrebbe esserci una mini rivoluzione al termine della stagione. Sul banco degli imputati, è presente anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, autore di una ... (spazionapoli)

Dopo la sconfitta contro l’Empoli, l’agente di Giovanni Di Lorenzo è tornato a parlare analizzando il momento della squadra e non solo. L’ennesimo ko contro l’Empoli ha lasciato scorie pericolose in casa Napoli. Attualmente, non esistono certezze nel gruppo azzurro, motivo per il quale potrebbe esserci una mini rivoluzione al termine della stagione. Sul banco degli imputati, è presente anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, autore di una ... (spazionapoli)