«Siamo distrutti ma ora vogliamo la verità: presenteremo una querela perché vogliamo capire come è morto nostro figlio». Queste le parole, come pubblica oggi il Corriere della sera, di Sandro Giani , il padre di Mattia , il 26enne attaccante del ...

Fermo, 18 aprile 2024 - Si è sentito male mentre usciva dal carcere di Grenoble per essere trasportato davanti alla Corte d'Appello che dovrà decidere sulla sua estradizione ed è stato ricoverato in ospedale Sohaib Teima, 21enne di Fermo ...

Smonta dal turno, si accascia e perde i sensi. Ore di apprensione per il poliziotto delle volanti di Treviso Stefano del Piero. Dopo aver completato il turno di pattuglia 19/24, Stefano e i suoi colleghi si sono riuniti in ufficio per iniziare a ...

Accusa un malore e si accascia a terra, salvato col defibrillatore dalla polizia locale - Gli agenti hanno praticato le manovre di rianimazione e seguendo le istruzioni del 118 al telefono hanno usato il defibrillatore: il cuore dell’uomo ha ripreso a battere regolarmente ...lanazione

Lo credono morto, ma dormiva ed era clandestino: arrestato - Lo hanno appurato i carabinieri di Campagnola, gli stessi che al momento dell’identificazione hanno scoperto le irregolarità e lo hanno dichiarato in arresto con l’Accusa di reingresso ... fosse stato ...ilrestodelcarlino

Ai domiciliari ha un malore ed esce di casa per andare in farmacia, denunciato per evasione: assolto. “Era in stato di necessità” - Evase dai domiciliare in preda a dei dolori lancinanti allo stomaco per raggiungere una vicina farmacia ma venne rintracciato dai carabinieri e denunciato. Protagonista di questa vicenda conclusa con ...bari.repubblica