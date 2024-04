Il calciatore 26enne Mattia Giani morto dopo un malore in campo Il padre accusa | Non c' era il medico su quel campo

(Di martedì 16 aprile 2024) «Siamo distrutti ma ora vogliamo la verità: presenteremo una querela perché vogliamo capire come ènostro figlio». Queste le parole, come pubblica oggi il Corriere della sera, di Sandro, ildi, ilattaccante del Castelfiorentino,ieri a Careggiunto domenica a Campi Bisenzio, durante la gara d’Eccellenza contro il Lanciotto.- che...

Non ce l’ha fatta Mattia Giani , il 26enne calciatore del Castelfiorentino United che domenica 14 aprile si è accasciato in campo in seguito a un Malore . Ad annunciarlo sui social è il sindaco della ... (open.online)

Mattia Giani morto per un malore, polemiche sui soccorsi: “In campo non c’era il medico, defibrillatore non è stato usato” - Il padre di Mattia Giani, il calciatore 26enne morto dopo un arresto cardiaco in campo, chiede “verità” su quanto accaduto ...unita

Mattia Giani morto dopo un malore in campo. Il papà: «Non c'era un medico, presenteremo una querela» - Come è morto Mattia Giani I soccorsi sono stati adeguati Cosa si poteva fare per salvarlo Interrogativi, devastanti di una famiglia distrutta. «Siamo distrutti ma ora vogliamo ...ilmessaggero

Morto dopo un malore, il papà di Mattia Giani: “Non c’era il medico, il defibrillatore non è stato usato” - La famiglia del calciatore 26enne, deceduto dopo un malore sul campo, ha annunciato una querela per capire se ci sia stata qualche negligenza ...ilcorrieredellacitta