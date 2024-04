Aborto -al via esame Senato dl Pnrr | nel tardo pomeriggio voto fiducia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr. (askanews) – Al via nell’aula dell’del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto: decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, “recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. La commissione Bilancio non ha concluso i lavori sul provvedimento, che approda in aula senza il mandato al relatore e sul quale è previsto che il Governo ponga la questione disul testo già approvato dalla Camera. La chiama deiri, secondo quello che riferiscono fonti parlamentari, dovrebbe aver luogo a partire dalle 18.30 circa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.