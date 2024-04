«L’aborto sia tra i diritti fondamentali Ue» | via libera dell’Eurocamera alla risoluzione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Da Bruxelles – Il Parlamento europeo ha approvato oggi, giovedì 11 aprile, il testo dellaper includere il diritto alsicuro e legale nella Carta fondamentale dell’Ue. 336 i voti favorevoli, 163 i contrari e 39 le astensioni. Un segnale politico dell’Europarlamento, non del tutto inatteso. Dietro la decisione adottata c’è la preoccupazione che diversi Paesi membri, tra cui Ungheria, Polonia ma anche Italia, possano inasprire «il diritto all’autonomia del corpo, all’accesso libero, informato pieno e universalesalute e aisessuali e riproduttivi», ha sottolineato a Open l’eurodeputata di Renew Europe, Karen Melchior. Ma non solo: i deputati hanno, inoltre, espresso timori che in Europa possano aumentare i finanziamenti ai gruppi pro-life. Il testo è stato presentato dai ...

L’aborto deve essere aggiunto alla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. Lo chiede il parlamento europeo in una risoluzione (non vincolante) approvata con 336 voti a favore, 163 contrari e 39 ... (ilfattoquotidiano)

(Adnkronos) – L' Aborto sia aggiunto alla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue. Lo chiede il Parlamento europeo in una risoluzione non vincolante approvata con 336 voti a favore, 163 contrari e 39 ... (periodicodaily)

Europarlamento ne chiede riconoscimento come diritto fondamentale Ue - Via libera a stragrande maggioranza a risoluzione per Consiglio. “Polonia e Malta rimuovano divieti, l’Italia gli ostacoli” ...askanews

aborto, Europarlamento: "Sia aggiunto in Carta diritti fondamentali Ue" - L'aborto sia aggiunto alla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue. Lo chiede il Parlamento europeo in una risoluzione non vincolante approvata con 336 voti a favore, 163 contrari e 39 astensioni. I ...adnkronos

Iran, Israele e l’attesa della rappresaglia - Terzo. La cronaca è tragicamente ripetitiva, con l’Ucraina che chiede all’Occidente l’invio di materiale bellico. Se non ripartirà in modo massiccio il flusso di rifornimenti è possibile — secondo ...corriere