Abbiamo già fatto due acquisti | come inserire Zielinski nel centrocampo perfetto dell’Inter

(Di martedì 23 aprile 2024) L’Inter si è già laureata campione d’Italia ma è già tempo di programmare la prossima stagione. La squadra nerazzurra ha raggiunto un livello di consapevolezza altissimo, sotto la guida del maestro Simone Inzaghi in panchina. Il successo di ieri nel derby contro il Milan rappresenta solo l’ultimo tassello di un percorso eccezionale iniziato nel 2021 con l’arrivo dell’allenatore ex Lazio. La stagioneè stata nel complesso entusiasmante e il riferimento non è solo ai risultati raggiunti, comunque straordinari: la vittoria dello scudetto (il 20° della storia del club) deve rappresentare solo un punto di partenza verso nuovi traguardi ambiziosi. Il dirigente Beppe Marotta continua a confermarsi uno dei migliori in circolazione e ha già gettato le basi per il futuro. Foto di Leszek Szymanski / AnsaInter, già chiusi due innesti di ...