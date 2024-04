A giugno un album di inediti di Johnny Cash riportati alla luce dal figlio

(Di martedì 23 aprile 2024) Il 28verrà distribuito Songwriter un nuovodi. Undici braniincisi nel 1993 nei LSI Studios di Nashville e poi accantonati dopo l’incontro con un’altra leggenda della storia della musica come Rick Rubin, che segnò perun cambio di direzione musicale, l’ultimo della sua vita. Circa trent’anni dopo è ilJohn Carter, quello nato drelazione, una delle più iconiche della storia del rock, con la collega June Carter. John, ha riaperto le porte delCabin, il luogo sacro situato ad Hendersonville, nel Tennessee, dove il padre scriveva e registrava i suoi pezzi, invitando quei musicisti che già avevano suonato con lui, come il chitarrista Marty Stuart e il bassista ...

(Adnkronos) – Per la prima volta nella sua carriera Checco Zalone abbandona i panni dell’attore e si propone come musicista puro per accompagnare al piano forte la voce di Francesco De Gregori in un disco sorprendente: ‘Pastiche’ (Columbia Records ...

esce l’album PASTICHE di DE Gregori Zalone , l’atteso progetto composto da quindici brani in cui la voce di Francesco De Gregori è accompagnata al pianoforte da Checco Zalone che, per la prima volta, sveste i panni di attore per indossare quelli di ...

“AND THEN” – Endorsement di Sting per il nuovo album di Nicola Tescari. - NICOLA TESCARI "AND THEN." Disponibile in digitale dal 26 aprile e in vinile entro giugno. Concerto di presentazione a Parigi in luglio. Il nuovo album ...politicamentecorretto

Imagine Dragons, “Loom” è il nuovo album in uscita a giugno - IMAGINE DRAGONS, “LOOM” È IL NUOVO album IN USCITA A giugno Dopo la pausa dello scorso anno, la band statunitense torna sulle scene con un nuovo disco dal titolo “Loom”, che verrà rilasciato il prossi ...rtl

Il ritorno di Jon Bon Jovi: dalla docuserie al nuovo album “Forever”. L’intervista a Summer Camp - "Non sono mai stato il miglior cantante o il miglior chitarrista o il miglior autore di canzoni, ero solo quello che lavorava più duramente" ...deejay