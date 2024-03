Checco Zalone al piano per De Gregori nell’album ‘Pastiche’ | il 5 giugno concerto a Roma

(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) – Per la prima volta nella sua carrieraabbandona i panni dell’attore e si propone come musicista puro per accompagnare alforte la voce di Francesco Dein un disco sorprendente:(Columbia Records /Sony Music), in uscita il 12 aprile in digitale, Cd e doppio Lp e disponibile in pre-save e pre-order da oggi, martedì 12 marzo (https://Columbia.lnk.to/Pastiche). “Sono sempre stato un fan delautore cinematografico, siamo amici da molti anni e non vedevo l’ora di averlo accanto come musicista in questa strana e bellissima avventura”, commenta De, che già negli anni passati aveva ospitatoin occasione di qualche. E questa volta, il...

