9 La società

(Di martedì 23 aprile 2024) Un capolavoro per tre: Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. I responsabili dell’area sportiva che hanno costruito una macchina perfetta cedendo Onana e Brozovic, scommettendo sul talento di Thuram, sull’esperienza di Sommer, pescando all’Aarhus lo sconosciuto Bisseck. Per l’anno prossimo sono già stati prenotati Taremi e Zielinski. Bravi loro e Zhang che li ha scelti.

Un palcoscenico migliore di un derby vittorioso non poteva esserci per l’ Andrea Costa. Successo nella stracittadina e post season presa di forza (al di là della sconfitta di San Severo che aveva già certificato l’ambito premio mentre il derby stava andando verso la sirena finale) nella partita più attesa dell’anno. Quella che, al contrario, non ha permesso alla Virtus di regalarsi un finale migliore in casa giallonera, con le ultime cinque ... (sport.quotidiano)

Golden Goose, ricavi in crescita del 12% nel primo trimestre. Marco Bizzarri in CdA: ... grazie all'ottima performance nella regione EMEA e nelle Americhe La società, che secondo indiscrezioni sta lavorando a una quotazione a Piazza Affari, ha comunicato la nomina di Marco Bizzarri , ex ...

Italian Design Brands, ok da soci a modifica statutaria per cambio nome in Dexelance: I soci hanno approvato le modifiche allo statuto sociale che approvano la proposta di modifica della denominazione della società in Dexelance , nata dall'opportunità di creare una nuova identità di ...