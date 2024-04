Inter - Lautaro | 'Bello vincere così Rinnovo? Dobbiamo trovare l'accordo con la società'

L` Inter è campione d`Italia per la ventesima volta nella sua storia. Una cavalcata magnifica per gli uomini di Simone Inzaghi, che hanno conquistato... (calciomercato)

“Abbiamo lavorato tanto e sofferto tanto . Ci meritiamo questa allegria. Dedico questa vittoria alla mia famiglia in Argentina e ai miei figli, che sono la cosa più bella che questa vita mi ha regalato. Ora piangerò tanto “. Lo ha detto l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul Milan che vale l’aritmetica dello scudetto. “Ci siamo trovati in una situazione mai capitata, ne dovevamo approfittare. Il primo ... (sportface)

Inter campione , Lautaro Martinez in lacrime : “Lo meritavamo” “La firma per il rinnovo? Speriamo, ora godiamoci la festa” Roma, 22 apr. (askanews) – L’ Inter è campione d’Italia ! I nerazzurri hanno battuto il Milan nel derby di questa sera, valido per il posticipo della 33ª giornata di Serie A, assicurandosi così il successo matematico dello Scudetto 2024, il 20° del club. Pazzo di gioia e commosso Lautaro Martinez . L’argentino non è riuscito a ... (calcioweb.eu)

