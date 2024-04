80 euro in più | arriva la rivoluzione in busta paga - cosa cambia e per chi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Stanno perre grandi novità sull'Ires e sull'Irpef. Il governo Meloni sta per varare una revisione del regime delle imposte sui redditi Irpef e Ires nel prossimo Consiglio dei ministri. L'esame del decreto che introdurrà le modifiche è infatti fra gli ordini del giorno della prossima seduta. Il provvedimento consentirà di mettere a terra una prima attuazione della delega fiscale per i redditi da lavoro autonomo, dipendente, redditi agrari e redditi diversi. A godere maggiormente dei benefici di questa svolta saranno i redditi bassi, con chi percepisce fino a 15 milache vedrà un incremento fino a 80del bonus già previsto per questi redditi nella tredicesima. La misura riguarda il 2024, "nelle more dell'introduzione strutturale di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente riferibili alle ...