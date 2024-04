L’Europa è il continente che si sta riscaldando più in fretta

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 22 aprile 2024)è ilche si stapiù rapidamente, con un aumento delle temperature pari a circa il doppio della media globale e un incremento degli eventi estremi. Lo dice il rapporto sullo “Stato europeo del clima 2023”, pubblicato dal servizio per il cambiamento climatico del programma di osservazione della Terra Copernicus insieme all’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo). Lo scorso anno le temperature europee sono state sopra la media per undici mesi su dodici. Il 2023 si piazza tra gli anni più caldi mai registrati in Europa. Le ondate di calore hanno portato a un numero record di giorni con stress da caldo estremo, mentre la temperatura media della superficie del mare intorno al Vecchioè stata la più alta da quando si hanno dati a disposizione. Con un impatto enorme sui ghiacciai ...