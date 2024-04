5,5 La delusione

(Di martedì 23 aprile 2024) Per quel che poco che ha fatto vedere prima di decidere di operarsi, poteva essere molto utile alla causa. Il colombiano passa però i primi mesi a decidere se andare o meno sotto i ferri e quelli da gennaio ad aprile per recuperare dall’operazione al tendine d’Achille. Aveva firmato per un anno, rimarrà il suo unico in nerazzurro, salvo clamorose sorprese.

Milano, 22 aprile 2024 – Il Milan perde il derby e consegna lo scudetto all'Inter. Sesto ko consecutivo per Pioli . Così il tecnico nel dopogara: “Sconfitta pesante , ho cercato di tirare su il morale ai miei negli spogliatoi. Ancora una volta non siamo nemmeno riusciti a pareggiare contro i nerazzurri. Ma sabato c'è la Juve ntus e dobbiamo finire bene il campionato: siamo secondi” . Sul futuro: “Conta la prossima partita e, ripeto, finire il ... (sport.quotidiano)

La scorsa settimana Triple H ha presentato agli Awesome Truth le nuove cinture da campioni mondiali di coppia e poco dopo R-Truth e The Miz hanno scoperto che la loro prima difesa titolata sarebbe stata contro i DIY che si sono aggiudicati il match che metteva in palio la title shot. Tra i due team negli ultimi mesi era nata una sorta di amicizia a causa della convinzione di R-Truth di essere di fronte alla D-X, con Ciampa nelle vesti di ... (zonawrestling)

Gianfelice Facchetti: “Marotta League e Calciopoli, c’è chi ha provato a togliere meriti all’Inter” - Gianfelice Facchetti a Fanpage.it ha portato il suo punto di vista sullo Scudetto della seconda stella vinto dall'Inter in casa del Milan, con un'analisi ...fanpage

La Basilicata al centrodestra, bis per Vito Bardi. Flop del campo largo - 'Premiate le nostre politihe' ha detto la premier Meloni. Marrese si congratula con Bardi. Fratelli d'Italia primo partito, M5s scende dal 20 all'8% (ANSA) ...ansa

Pallavolo Maschile; Verona e Civitanova in finale per il 5° posto - Nelle due semifinali in gara unica giocate oggi la squadra di Stoytchev ha vinto in casa in quattro set contro Modena mentre Civitanova è andata in vincere al tie break sul campo della sempre più delu ...corrieredellosport