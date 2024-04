La delusione di Pioli | Sconfitta pesante - ma sabato c’è la Juve e dobbiamo finire bene il campionato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Milano, 22 aprile 2024 – Il Milan perde il derby e consegna lo scudetto all'Inter. Sesto ko consecutivo per. Così il tecnico nel dopogara: “, ho cercato di tirare su il morale ai miei negli spogliatoi. Ancora una volta non siamo nemmeno riusciti a pareggiare contro i nerazzurri. Mac'è lantus eil: siamo secondi” . Sul futuro: “Conta la prossima partita e, ripeto,il meglio possibile la stagione. Poi – le sue parole a Dazn - faremo un'analisi con la società”. Sulla partita: “Volevo togliere la parità numerica nei due contro due offensivi, non essere troppo alto, aspettare e trovare spazio in contropiede. Ma siamo andati in svantaggio su angolo e ...