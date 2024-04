50 artisti tra star e sconosciuti per 10 ore di musica Presenti anche Mahmood - Ultim - Tananai e Malika Ayane

VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANA dell’Italia Voto della settimana per l’Italia: 7 Borsino della settimana (chi sale e chi scende) ? L. Braidot ( Mountain bike ) ? C. Pellacani (tuffi)? Nazionale femminile rugby ( ciclismo ) ? Gottardi-Menegatti (beach volley) Atleta della settimana (uomo). Francesco Fortunato (atletica): altro che coppia di scorta. Assieme alla compagna di staffetta ... (oasport)

Otto Artisti e venti detenute (su 80) della Casa di Reclusione Femminile di Venezia- Giudecca , hanno lavorato insieme , abbattendo molte barriere, non solo burocratiche, per creare un percorso di opere inc entra te sul tema dei diritti umani e degli “ultimi” nella cornice del carcere . ... (iodonna)

Chiara Barzasi ha conquistato il suo primo podio internazionale tra le seniores. La classe 2007 si è infatti classificata al terzo posto alla trave in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo 2024 di Ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinernate di atletica leggera. L’azzurra, tesserata per la US Renato Serra di Cesena e ammirata più volte in Serie A, ha eseguito un buon esercizio sui 10 cm a Doha (Qatar) ed è ... (oasport)