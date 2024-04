Ginnastica artistica - Chiara Barzasi sul podio in Coppa del Mondo! Prima gioia tra le grand - Nemour risplende

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024)ha conquistato il suo primointernazionale tra le seniores. La classe 2007 si è infatti classificata al terzo posto alla trave in occasione della quarta tappa delladel2024 di, il massimo circuito internazionale itinernate di atletica leggera. L’azzurra, tesserata per la US Renato Serra di Cesena e ammirata più volte in Serie A, ha eseguito un buon esercizio sui 10 cm a Doha (Qatar) ed è stata premiata con il punteggio di 12.900 (5.4 il D Score, 7.5 per l’esecuzione). La bergamasca, già oro con l’Italia juniores agli Europei 2022, era alla sua seconda apparizione nella kermesse dopo essersi già cimentata qualche settimana fa a Il Cairo.è salita sul terzo gradino ...