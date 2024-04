25 aprile e 1° maggio | quando chiudono le scuole | il calendario regione per regione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 aprile 2024) Studenti italiani in festa: dopo i giorni di festa per il ponte del 25, infatti, vedranno un nuovo stop alle lezioni mercoledì 1°, in occasione della festa dei Lavoratori. I più fortunati potranno godere di qualche giorno di relax in più: in alcune regioni, infatti, leresteranno chiuse anche lunedì 29 e martedì 30, come in Molise e in Liguria. Gli altri potranno comunque contare sulle delibere dei docenti, che possono decidere qualche giorno di pausa in più rispetto alregionale. L’elenco e le date dei giorni di vacanzaperAd eccezione di due regioni, dunque, gli studenti avranno un solo giorno di festa in occasione del Primo, che quest’anno cade di ...