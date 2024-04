150 chili di cocaina pura trovati in una nave a Ravenna

(Di martedì 23 aprile 2024)139 panetti didel peso complessivo di 150. Erano in unacargo con bandiera delle Isole Marshall 150diin una. Lo scorso 17 aprile, durante un’operazione congiunta della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza di, controllata di unacargo battente bandiera delle Isole Marshall, giunta in rada adurante la notte e proveniente dal nord Europa. A coordinare le indagini la Procura di. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza diIn particolare, l’ispezione è stata approfondita con l’importante ...

Ravenna, sequestrati 150 chili di cocaina nascosti in una nave - Circa 150 chili di cocaina sono stati sequestrati in un'operazione congiunta tra Polizia e Guardia di Finanza. La droga era nascosta su una nave cargo ...lapresse

I sub GdF di Rimini scoprono 150 kg di cocaina in nave giunta a Ravenna – VIDEO - Ben 150 chili di cocaina purissima divisi in 139 panetti erano nascosti nelle condotte delle prese a mare di una nave, battente bandiera delle Isole Marshall, in rada a Ravenna. A scovarli, a circa 9 ...chiamamicitta

SEAT Leon 2.0 TDI 150 CV DSG FR nuova a Pianopoli - Annuncio vendita SEAT Leon 2.0 TDI 150 CV DSG FR nuova a Pianopoli, Catanzaro nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...automoto