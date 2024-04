La cocaina che arriva dal mare | trovati 150 chili nascosti nella carena di una nave diretta a Ravenna

Esce nelle sale italiane Back to black, lungometraggio sulla vita di Amy Winehouse, scomparsa a 27 anni nel 2011. Cercò per tutta la vita di cantare quell’amore che definiva «un gioco a perdere», tentando di elaborare quel dolore che invece la condusse su altre strade, ben più distruttive. Abbiamo cercato di ripercorrerle, per lanciare anche un monito: il rifugio nelle dipendenze non è mai la risposta (vanityfair)