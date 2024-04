Vertici Rai convocati l’8 maggio in commissione di Vigilanza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 aprile 2024 - IRai verrannoindiil prossimo 8. Ad annunciarlo è stato la presidente Barbara Floridia, spiegando che "si tratta di un'audizione programmata da tempo e comunicata in ufficio di presidenza ai rappresentanti dei gruppi giorni fa". "Avevo previsto questa audizione e, diversamente da quanto affermato da alcuni esponenti politici, al netto dei comunicati stampa di questo o di quel partito a questa presidenza non è giunta alcuna richiesta formale – chiarisce la presidente dell'organo diRai –. Avevo dunque già preso e condiviso questa decisione, cosa che evidentemente avrei fatto in ogni caso, senza alcun tipo di sollecitazione, alla luce dell'ampio dibattito sugli ultimi casi che hanno scosso la Rai, primo ...