Basta Fiorello - scoppia il caso in tv | i vertici Rai intervengono in diretta

(Di lunedì 22 aprile 2024) Viva Rai2,parla di Serena Bortone: la Rai interviene in. Attimi di panico quando al programma del mattatore italiano, oramai senza freni dopo l’addio del suo caro amico Ciuri (Amadeus, ndr) e la polemica sulla censura al programma della Bortone, è intervenutomente l’Amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio. Il tutto clamorosamente in, dopo che il padrone di casa aveva fatto una serie di battute proprio sulla situazione non proprio idilliaca della tv di stato. >> “Sapete chi altro se ne va?”. Caos conduttori, bomba die altro nome clamoroso: “Al Nove” Solo qualche ora prima, Repubblica aveva lanciato una bomba riguardo una ipotetica e ancora non confermata chiusura del programma proprio di Serena Bortone “Che sarà”. E chiaramente ...

Fiorello questa mattina, prima per il suo pubblico su Instagram e poi in diretta a viva Rai2!, ha preso la faccenda del fuorionda del Tg2, le parole pronunciate da Piergiorgio Giacovazzo, e ne ha ...

Venezia, il palazzo di fronte alla casa di Fiorello a rischio crollo (per l'incuria dei nobili proprietari): evacuati i vicini - Ordinanza del sindaco: chiusi canale e calle. Il Comune farà i lavori e pagheranno i proprietari francesi, sei nobili che mai si sono curati della manutenzione ...corrieredelveneto.corriere

Amadeus non Basta. Araimo (WBD): mercato in movimento, non ci fermiamo - “Non ci fermiamo ad Amadeus. Il nostro è un percorso strategico pensato e sudato, fatto di investimenti importanti, che non ha come obiettivo la costruzione del terzo polo televisivo, che trovo un con ...primaonline

L’annuncite di Fiorello - Fiorello e la moda degli annunci. Se l’anticipazione viene azzeccata è merito suo, in quanto capace di affidarsi a gole profonde attendibili, se invece si rivela un buco nell’acqua pazienza ...tvblog