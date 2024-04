Venezia - ticket di ingresso da 5 euro | da quando e come funziona

(Di lunedì 22 aprile 2024) Pubblicato il 22 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Undidi 5a persona per entrare a. La nuova misura riguarda i visitatori occasionali, ovvero che non pernottano, ed entrerà in vigore da giovedì 25 aprile 2024 e sarà operativa per 29 giorni effettivi, i più critici per il turismo, fino al 14 luglio. "Accogliamo positivamente l'esperimento del contributo di, servirà per raccogliere dati fondamentali e pensare in un futuro quali strategie utilizzare per regolamentare flussi turistici che in determinati periodi dell'anno, rischiano di violentare una città fragile", afferma Tommaso Sichero, vice presidente di Aepe, l'associazione esercenti pubblici di, sostanzialmente bar e ...

