(Di lunedì 8 aprile 2024) Al momento è solo unache non attira i consensi: pagare un biglietto pernel Comune di. Per risolvere l'afflusso eccessivo dei turisti, questa non sarebbe la soluzione adatta.

I tempi dell’ inglese stentato dei politici italiani potrebbero essere presto un lontano ricordo. Il merito non è di un corso accelerato ma dell’intelligenza artificiale , che ormai è in grado di far ... (open.online)

Sono stato portato dal 118 al Pronto soccorso in stato di incoscienza, alle 5 del mattino. Mi hanno dimesso 12 ore dopo. Ho ricevuto assistenza professionale unitamente ad un ticket da pagare per ... (ilrestodelcarlino)

Un ticket per entrare a Como, sul modello di Venezia: la proposta che non entusiasma l’amministrazione - Al momento è solo una proposta che non attira i consensi: pagare un biglietto per entrare nel Comune di Como. Per risolvere l’afflusso eccessivo dei turisti, questa non sarebbe la soluzione adatta.fanpage

Come spenderà un miliardo in AI Cdp Venture Capital, il fondo nazionale per startup - Presentato il nuovo piano industriale: 500 milioni vanno a intelligenza artificiale e cybersecurity, la stessa cifra a sei aree strategiche ...wired

ASREM – Esenzione ticket, aperture straordinarie degli sportelli dell’azienda sanitaria regionale: gli orari - CAMPOBASSO - Esenzione ticket per reddito, l'Asrem dispone delle aperture straordinarie. A fronte della grande affluenza che si sta ...molisenetwork