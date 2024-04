Vela - Last Chance Regatta 2024 | Italia in controllo nel 470 mist - si complica la situazione dei 49er verso il pass olimpico

(Di lunedì 22 aprile 2024) Va in archivio anche la seconda giornata della, in corso di svolgimento a Hyeres nell’ambito della Semaine Olympique Française e valevole come ultimo evento globale di qualificazione olimpica dellaParigi. L’, già qualificata in 8 classi, vuole completare l’en plein e punta alnel 470o e nel doppio acrobatico maschile. Day-2 estremamente positivo in chiave azzurra nel 470o, con i due equipaggini che occupano le prime due posizioni della classifica generale dopo quattro regate totali. Elena Berta e Bruno Festo sono balzati in testa, grazie ad un primo ed un secondo posto nelle due prove odierne, con 4 punti netti (al ...

