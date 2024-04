Ida Platano sempre più vicina a lasciare UeD | anticipazioni e colpi di scena

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il percorso di Idaa Uomini e Donne sembra esserepiù incerto. La donna, purtroppo, non nutre fiducia nei riguardi dei suoi corteggiatori, pertanto, nelle prossime puntate di UeD prenderà una decisione del tutto inaspettata. Ida prende una drastica decisione a Uomini e Donne, Trono concluso? Ieri è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne, che andrà in onda nelle prossime settimane. Leriportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che assisteremo presto a dei momenti particolarmente concitati. Ida, infatti, deciderà di non presentarsi in puntata, in quanto estremamente diffidente nei riguardi dei due ragazzi. La donna, però, registrerà un messaggio, che poi verrà mandato in onda, nel quale ammetterà di essere stanca e di non essere più motivata ad andar avanti. A generare questo stato d’animo ...