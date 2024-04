Truffa dello specchietto - sorpreso dalla polizia locale mentre inganna anziano | era già stato segnalato 30 volte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 aprile 2024) Parabiago (Milano), 22 aprile 2024 - Presova un. A Parabiago gli agenti hanno colto sul fatto un cittadino di origine straniera impegnato nel tentativo dire un cittadino pensionato. Da tempo ladi Parabiago ha intensificato i controlli finalizzati a prevenire, accertare e reprimere i reati die, in particolare, quelli destinati a colpire persone più fragili, come gli anziani. Durante uno di questi controlli con un servizio mirato sul territorio, una pattuglia automontata ha colto in flagranza di reato, un soggetto già noto alle forze dell'ordine. Si tratta di T.L., 20 anni, enel tentativo dire uncon la tecnica...