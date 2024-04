Truffa ai danni dello Stato | indagato l' assessore al Bilancio | scoppia un altro caso a Bari

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Altra tegola sulla sinistra e grande imbarazzo per Antonio Decaro a. Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, l'aldel Comune di, Alessandro D'Adamo, 45 anni, è tra gli indagati dell'inchiesta dell'Eppo (Procura europea) di Roma peraiin relazione ai fondi per il programma Garanzia Giovani. A quanto si apprende D'Adamo ha subito una perquisizione dagli uomini del Nucleo di polizia economico-finanziaria di, su delega del pm romano Francesco Testa. Il sindaco, Antonio Decaro, gli avrebbe revocato l'incarico in Giunta. L'inchiesta è incentrata sull'associazione Kronos, riconducibile a D'Adamo e alla sorella Annalisa, ch avrebbe commesso irregolarità nella gestione del ...