Torture e violenze nel carcere Beccaria di Milano - don Gino Rigoldi | Ci sono reati e colpevol - ma buttare la croce sugli agenti è ingiusto

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 aprile 2024 – “Iche cistati e chedimostrabili vanno chiamati con il loro nome e hanno deii. Detto questo,la”.queste le parole di don, storico cappellano delminorile, riguardo l'operazione che ha portato all'arresto di 13di Polizia penitenziaria e e alla sospensione di altri 8 per lee leinflitti ai detenuti in quella stessa casa circondariale.sui detenuti nel...

"È una brutta pagina per le istituzioni". Nel corso di una conferenza stampa al Palazzo di Giustizia di Milano, il procuratore capo di Milano Marcello Viola ha usato queste parole per descrivere l'ope

