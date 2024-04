Milano - violenze e torture nel carcere minorile Beccaria | arrestati 13 agenti penitenziar - altri 8 sospesi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 22 aprile 2024) Maltrattamenti, concorso in tortura e una tentata violenza sessuale nei confronti di un detenuto. Questi i reati contestati ad alcunidella poliziaia delCesaredi. Stamattina la polizia e il nucleo investigativo regionale della Lombardia dellaia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare innei confronti di 13, 12 dei quali tuttora in servizio. Nei confronti di, anch’essi in servizio all’epoca dei fatti, è stata inoltre disposta la misura della sospensione dall’esercizio di pubblici uffici. L’indagine, partita da alcune segnalazioni inoltrate anche dal Garante dei diritti delle persone private della ...