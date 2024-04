Tong Tong - la bambina ‘umanoide’ creata con l’IA che prova emozioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) “”, questo è il nome della nuova “umanoide” realizzata conin Cina.ha un sistema artificiale con comportamenti e capacità pari a quelle di un essere umano di 3-4 anni ed è inoltre in grado dire. Il team di ricercatori di Pechino, che ha lavorato a questo progetto, definisce “” un grande passo avanti nel campo dell‘Intelligenza Artificiale dato che riesce a raggiungere livelli di coinvolgimento emotivo maiti in passato. Durante la sua prima presentazione pubblica alla Frontiers of General Artificial Intelligence Technology Exhibition di ...