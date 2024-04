La Nuova Economia delle Relazioni | il libro di Ivan Misner | Jack Canfield | Andrea Colombo | Claudio Messina | Daniela Antongiovanni | Giacomo Bruno e John Gray

(Di lunedì 15 aprile 2024) Milano, 15.04.2024 – La casa editriceEditore è lieta di annunciare il lancio dell'attesissimo"LA". Coltivareautentiche integrando business, tecnologia e spiritualità per creare insieme un futuro migliore e sostenibile", in uscita giovedì 9 maggio su Amazon. Quest'opera straordinaria è stata voluta e scritta da autori di fama

Fondo nuove competenze 2024 le risposte del Governo - 800 milioni in arrivo per la formazione e riqualificazione in azienda con la terza edizione del FNC .L'impegno del Governo anche per le risposte sul Fondo nuove competenze 2023 ...fiscoetasse

Comunicato Stampa: Bruno Editore annuncia in esclusiva "La Nuova Economia delle Relazioni" di Ivan Misner, founder BNI - Milano, 15.04.2024 – La casa editrice Bruno Editore è lieta di annunciare il lancio dell'attesissimo libro " LA Nuova Economia DELLE RELAZIONI . Coltivare relazioni autentiche integrando business, tec ...gazzettadiparma

Bruno Editore annuncia in esclusiva "La Nuova Economia delle Relazioni" di Ivan Misner, founder BNI - Il nuovo libro di Ivan Misner insieme a Autori Internazionali del calibro di Jack Canfield, Andrea Colombo, Claudio Messina, Daniela Antongiovanni, Giacomo Bruno e John Gray (ANSA) ...ansa