TFL CANNES 2024 | annunciati altri 2 film TorinoFilmLab

(Di lunedì 22 aprile 2024) Si avvicina a grandi passi il prossimo Festival del Cinema die dopo l’annuncio di 1in Competizione Ufficiale ae 2 in Un Certain Regard, si allunga l’elenco delle opere realizzate grazie al TorinoLab pronte a esordire sulla Croisette. TFL: quali sono i dueche si aggiungono? Dal lab per talenti del cinema internazionale organizzato dal Museo Nazionale del Cinema, la 63a Semaine de la Critique e la 56 a Quinzaine des Réalisateurs accoglieranno in programmadue titoli, rispettivamente: The Brink of Dreams della regista Nada Riyadh e del regista Ayman El Amir, e Mongrel di Wei Liang, codiretto con You Qiao. The Brink of Dreams The Brink of Dreams è stato scelto dal ...