TFL In Concorso al 77° Festival di Cannes | 3 film del TorinoFilmLab

(Di giovedì 11 aprile 2024) TFL Inal 77°di: si è appena conclusa la conferenza stampa del 77°die siamo molto felici di trovare in programma anche 3realizzati grazie al TorinoLab – Museo Nazionale del Cinema. InInUFFICIALE: All We Imagine as Light, ilscelto dal TFL come vincitore del fondo per la distribuzione TFL Audience Design Fund 2024 (€ 45.000). Opera seconda di Payal Kapadia, regista indiana che ha esordito proprio anel 2021. Opera seconda di Payal Kapadia, regista indiana che ha esordito proprio anel 2021 con Night of Knowing Nothing, vincitore del premio Golden Eye per il Miglior Documentario alla ...

