La potenza di Taylor Swift - canzone con frecciatina a Kim Kardashian? L’influencer perde 100mila follower

(Di lunedì 22 aprile 2024) La nuovadi, “thanK you aIMee”, è un inno di vendetta sottilmente velato contro Kim – da qui le lettere maiuscole nel titolo. Nellasi scaglia contro un bullo del suo passato… definendola una “statua di bronzo abbronzata”. E, solo pochi giorni dopo l’uscita del brano, Kim ha perso più di 100.000 fan sui social media… con innumerevoliies che hanno spammato le sue pagine Instagram e X con vetriolo. Un fan ha scritto… “Finalmente qualcuno ha tenuto testa ad Aimee.” Un altro ha detto che Kim avrebbe dovuto scusarsi nel 2016, dopo aver cercato di dipingerecome una bugiarda rilasciando una conversazione privata tra la cantante e il suo ex marito, Kanye West . Tutto è iniziato, appunto, nel 2016, quando Kanye ...

Beyoncé e Taylor Swift, le regine del pop si dividono il mondo - Due dive oltre la musica. Che spostano opinioni, follower, investimenti. E anche voti elettorali ...ilgiornale

Taylor Swift e il nuovo mastodontico album: sì, un cuore spezzato può essere potente. Recensione - Recensione di The Tortured Poets Department, il nuovo doppio disco di Taylor Swift: 31 canzoni sulle sue relazioni passate.style.corriere

Taylor Swift, l’altra faccia della popstar. “The Tortured Poets Department” racconta amori infelici e malinconie. La recensione del nuovo disco - Nello scorso febbraio, Taylor Swift ha dichiarato di non aver mai sentito il bisogno di scrivere canzoni come è accaduto per questo The Tortured Poets Department, arrivato ieri nei negozi e sulle piat ...informazione