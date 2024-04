Tabellone Playoff Superlega 2023 2024 volley | tutti gli accoppiamenti

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ilcompleto deiScudetto delladimaschile: eccoglidella fase finale del campionato. Terminata la stagione regolare, le migliori otto formazioni della classifica proseguono la corsa verso lo Scudetto. Si inizia con i quarti di finale al meglio delle cinque partite, in programma dal 6 al 27 marzo al meglio. A seguire le semifinali (31 marzo-14 aprile) e la finale (18 aprile-1 maggio), tutte al meglio delle cinque sfide. Chi si aggiudicherà il titolo di Campione d’Italia? Non ci resta che scoprirlo seguendo gli scontri diretti che si preannunciano ancora una volta spettacolari. Di seguito,glideiScudetto ...

