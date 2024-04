Basket femminile - definito il tabellone e le date di playoff e playout Entra nel vivo la lotta scudetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) La regular season della Serie A1 2023-2024 diè andata definitivamente in archivio ieri emettendo gli ultimi verdetti e delineando soprattutto i tabelloni. La volata finale per il primo posto ha premiato l’Umana Reyer Venezia, che ha beffato le campionesse in carica della Famila Wuber Schio a pari punti (21 vinte e 3 perse il bilancio) grazie ad una migliore differenza canestri nel doppio confronto diretto. Venezia se la vedrà dunque con l’ottava classificata Oxygen Roma, mentre Schio affronterà la n.7 del seeding Alama San Martino di Lupari. Terza posizione in stagione regolare per la Virtus Bologna, che incrocerà ai quarti l’ostica n.6 Passalacqua Ragusa. L’ultima serie (al meglio delle 3 partite) vedrà fronteggiarsi invece la n.4 Campobasso e la n.5 Geas Sesto San Giovanni. In ...