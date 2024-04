Sondaggi Isola dei Famosi 22 aprile | Artur - Khad - Alvina e Mai -é, ecco chi rischia

Cresce l’attesa in vista della quinta puntata dell’Isola dei Famosi, che verrà trasmessa in prime time su Canale 5 lunedì 22 aprile 2024. Vladimir Luxuria comunicherà il verdetto del televoto, al momento in nomination ci sono quattro naufraghi: Khady, Alvina, Artur e Maité colui o colei che riceverà meno voti da parte del pubblico a casa verrà definitivamente eliminato, e dovrò lasciare l’arcipelago honduregno. Peppe Di Napoli in settimana ha ... (anticipazionitv)