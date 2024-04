Isola dei Famosi 2024 - sondaggio fan puntata del 22 aprile | Maité e Khady a rischio eliminazione

Francesca Bergesio è stata la prima concorrente de L'Isola dei Famosi ad essersi ritirata a causa di un infortunio. L'ex naufraga è tornata in Italia: ecco come sta oggi! (comingsoon)

Isola dei Famosi 2024 (US Mediaset) nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2024 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della quinta puntata. La diretta minuto per minuto della quinta puntata 21.35: In aggiornamento. Anticipazioni quinta puntata di lunedì 22 aprile 2024 In diretta su Canale 5, a ... (davidemaggio)

Impossibile resistere al fascino di Khady Gueye, la modella di origine senegalese che attualmente è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Nata il 29 marzo 1997, da buona Ariete ha già dimostrato di avere carattere, sin dalle prime ore di permanenza sull’Isola e per questo motivo ha suscitato le simpatie di molti, sui social. Khady ha già partecipato ad altri programmi tv, tra cui Ex on the Beach e quindi non è nuova al piccolo schermo, ma è ... (cinemaserietv)

Un’ex naufraga de l’Isola dei Famosi si è esposta pubblicamente per rispondere alle accuse che vengono mosse al reality ambientato in Honduras. E così ha rivelato che Vladimir Luxuria le piace, dicendo che ciò che si vede da casa è tutto vero e nel reality non c’è finzione. Inoltre, la donna si è espressa sulla squalifica di Francesco Benigno che sta facendo molto discutere, dando anche in questo caso ragione al programma Mediaset. l’Isola dei ... (anticipazionitv)

Nuovi aggiornamenti dall’Isola dei famosi nel daytime: cosa è accaduto in Honduras Su Italia Uno è andato in scena il nuovo daytime dell’Isola dei famosi, a poche ore dalla nuova puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria. Momenti di tensione tra Samuel Peron e Khady dopo una divisione del cibo che a dire della modella non sarebbe equa. “Tu hai diritto alla tua porzione, se avanza non hai diritto a mangiarne di più. Se ne avanza rimane ... (361magazine)