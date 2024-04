San Marco Evangelista - titolare concessionario accoltellato alla gola per auto difettosa

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di lunedì 22 aprile 2024)da un cliente per un’. È la surreale vicenda che si sarebbe consumata a San, in provincia di Caserta, presso una concessionaria d’in via Monti. Sanconcessionariada cliente perCome spiega Casertace.net la vittima è un noto imprenditore del posto, L'articolo Teleclubitalia.