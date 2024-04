Sabrina da Non è la Rai a Hollywood | l' italiana che ha conquistato l' America - torna il titolo cult

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) La serie The Office tornerà sugli schermi dopo dieci anni. Lo farà varcando nuovamente l'oceano per portare con sé dalla vecchia Europa- patria dello script originale, britannico, da cui la serie quasi decennale aveva preso il via nel 2005 - anche un'attrice. Si tratta diImpacciatore, comica romana, 55enne amatissima in Italia e sempre più diva anche negli Stati Uniti. Adesso perè giunto il momento di entrare nelle spassose e caotiche dinamiche della Dunder Mifflin, il mondo aziendale all'interno del quale The Office riprenderà forma. L'annuncio è di ieri quando, dopo l'ufficializzazione arrivata nello scorso mese di marzo in merito al prossimo ritorno in scena del mondo di The Office, sono stati diffusi i primi nomi scelti per il cast, tra i quali c'è anche quello della nostrana Impacciatore. ...