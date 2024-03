Sabrina Impacciatore sulle molestie subite da attori e non | “Le mani ovunque”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 27 marzo 2024)è diventata una delle presenze inaspettate ma particolarmente apprezzata nel mondo di Hollywood, per questo motivo, dunque, è stato naturale, per lei, fare un confronto tra la situazione americana ed italiana, soprattutto riguardo le condizioni sul set e, soprattutto l’eventualità disessuali. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera in occasione del lancio della seconda stagione della serie Call my Agent, in onda su Sky dal 22 marzo,ha dichiarato di apprezzare particolarmente l’intimacy coordinator sul set, entrato in atto soprattutto in seguito agli scandali sessuali e al Me Too. Una soluzione che, almeno all’inizio, le sembrava esagerata ma che, a lungo andare, l’ha fatta sentire più rispettata e tutelata rispetto alla condizione cinematografica italiana. ...