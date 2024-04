Roma - detenuto suicida a Regina Coeli

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 22 aprile 2024) (Adnkronos) – "Ancora un morto in carcere, un suicidio, aqualche ora fa. Ero all’interno dell’istituto, in direzione, quando è arrivata la notizia: un uomo di trentasei anni, cinese, in carcere da poco più di un mese, si è impiccato alla terza branda del letto a castello nella solita settima sezione, quel porto