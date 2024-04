Filippo Mosca detenuto in Romania - oggi sentenza d’appello La mamma | In ogni caso pronti a combattere

(Di venerdì 19 aprile 2024) È attesa per, venerdì 19 aprile, lad'appello suldi, il 29enneda 10 mesi nel carcere di Porta Alba in. Il 25 marzo era stata respinta la richiesta di domiciliari.

Filippo Mosca resterà rinchiuso nel carcere di Porta Alba, a Costanza, in Romania. Per il giovane ventinovenne di Caltanissetta, recluso ormai da 10 mesi, dopo una condanna in primo grado a 8 anni e ... (quotidiano)

Filippo Mosca e gli altri due ragazzi italiani arrestati in Romania con l’accusa di spaccio resteranno in carcere . La cella del carcere di Porta Alba, a Costanza, resterà sbarrata per Filippo Mosca , ... (ilfattoquotidiano)

Caso Filippo Mosca, Luca Cammalleri detenuto in Romania, il fratello Pietro: “Vivo in attesa del 19 aprile. Le Istituzioni Una delusione” - Mancano pochi giorni al 19 aprile, quando arriverà la sentenza definitiva per Filippo Mosca e Luca Cammalleri, detenuti in Romania ...tag24

