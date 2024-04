Roma - aggredita in un parco da un uomo | Ha picchiato me e il mio cane

(Di lunedì 22 aprile 2024) La donna aveva chiesto di spegnere un giocattolo telecomandato, l’esito degenerato in aggressione. – corrieredellacittà.com Da area verde, di pubblico accesso e condivisa dalla collettività, a luogo di aggressione. Sono tanti i giardini pubblici e i parchi dove spesso avvengono aggressioni ed episodi di violenza, l’ultimo solo poche ore fa nella riserva dell’Aniene, ai danni di una donna. La signora, che si trovava lì nelin compagnia del suo, ha raccontato di essere stata malmenata da unper aver chiesto di spegnere un giocattolo telecomandato. Una richiesta che non è stata accolta civilmente dal soggetto, come riportato poi anche dalla vittima a Il Messaggero.in unnella riserva dell’Aniene: “Presa a calci e pugni” Frattura alle ossa nasali e 30 giorni di prognosi ...

