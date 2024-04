Fasano e Trani | nuovi pullman Regione Puglia

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 12 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Rinnovo del parco mezzi per il trasporto pubblico locale urbano su gomma, dismissione di autobus con più di 15 anni di età di classi Euro 2 e 3, messa in esercizio dibus elettrici, a metano o di classi da Euro 6 e successive. Attraverso tre edizioni dell’avviso “Smart go city”, finanziato con il PORFESR-FSE 2014/2020 e gestito dal Dipartimento Mobilità-Sezione Vigilanza TPL e Mobilità sostenibile, laha perseguito questi obiettivi, destinando complessivamente € 52.778.099,74 per l’acquisto di n. 142 autobus in favore di 22 Comuni. Imezzi acquistati con gli avvisi a “sportello” “Smart go city” non sono solo a basso impatto ambientale, ma sono anche dotati dei più moderni sistemi ...