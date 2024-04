Ranking WTA 22 aprile 2024 | Jasmine Paolini sempre più in alto - Sara Errani in top-100

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024) Una nuova settimana ha inizio e nel tennis femminile. Poche variazioni al vertice dettate per lo più dal torneo di Stoccarda. A comandare troviamola polacca Iga Swiatek con 10560 punti, a precedere la bielorussa Aryna Sabalenka (7848 punti) e l’americana Coco Gauff (7258 punti). Terra tedesca che non ha sorriso alle prime tre giocatrici del mondo e vedremo come il tutto evolverà. La più contenta di tutte è sicuramente la kazaka Elena Rybakina che, purquarta, ha accorciato le distanze da Gauff con l’affermazione sul mattone tritato teutonico. Da segnalare il sorpasso della ceca Marketa Vondrousova, da oggi settima, nei confronti della cinese Qinwen Zheng (ottava).WTA (TOP-10) 1. Iga Swiatek 10560 2. Aryna Sabalenka 7848 3. Coco Gauff 7258 4. Elena Rybakina 6293 5. Jessica Pegula 4870 6. Maria Sakkari 4195 7. ...