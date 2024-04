Ranking WTA Race | Jasmine Paolini settima! Sogno Finals di Riad

(Di venerdì 19 aprile 2024)è stata eliminata nei quarti di finale del WTA 500 di Stoccarda: nellaATP l’azzurra si porta a quota 1580, salendo inposizione e scavalcando la lettone Jelena Ostapenko, ora ottava a quota 1554. Se la stagione finisse in questo momento l’azzurra, dunque, sarebbe qualificata alledi. Al termine dell’ultimo torneo del WTA Tour dell’anno solare si qualificheranno per ledile prime sette della classifica mondiale. Inoltre, la tennista meglio piazzata tra le vincitrici dei tornei del Grand Slam comprese tra l’ottavo ed il ventesimo posto prenderà parte alle. Infine, qualora vi siano due vincitrici Slam comprese tra l’ottavo ed il ventesimo posto, soltanto chi sarà meglio ...

