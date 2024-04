Quanto costa un ospite in Rai | Scurati economico - si va da 300 a 20mila euro per una soubrette

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 aprile 2024) In Italia, il dibattito sui compensi dei professionisti televisivi si riaccese recentemente quando emersero le cifre che delineano il divario tra gli intellettuali e le stelle del varietà in Rai. Questa discussione non solo solleva questioni sull’equità dei pagamenti ma pone anche interrogativi sul valore attribuito alla cultura rispetto all’intrattenimento nel contesto mediatico. Il cuore della polemica è il compenso di 1.800assegnato allo scrittore Antonioper la sua partecipazione al programma “Che sarà”, condotto da Serena Bortone. Tale cifra, benché considerevole, impallidisce in confronto agli ingaggi delle celebrità dello spettacolo che possono raggiungere cifre ben più alte,diffuse da La Stampa. Cifre stratosferiche e molto variabili:un giornalista Per esempio, ...