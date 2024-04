Rincari | sale il prezzo di gelato - dolci e caffè E i turisti si lamentano Quanto costano

Bollette - sale la soglia Isee per il bonus : perché da aprile arrivano i rincari per luce e gas Aumentano i prezzi delle Bollette. Per tutti, ma soprattutto per chi ha un Isee tra i 9 mila e i 15 mila euro e per le famiglie numerose con Isee maggiore di 20 mila euro. Con il mese di aprile, ...

Bollette - da aprile sale la soglia Isee per il bonus sociale (e scattano rincari per tutti) Dal secondo trimestre i bonus sociali luce e gas tornano al regime ordinario, con le soglie Isee a 9.530 euro (20.000 euro per le famiglie con oltre tre figli). Aumenti in bolletta per tutti per ...