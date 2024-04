Cosa fare dal 25 aprile al 1 maggio? Dai ponti tibetani più spettacolari agli stabilimenti balneari già aperti - i nostri consigli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Durerà quasi una settimana questo atteso ponte primaverile. Non a caso, sono in tanti ai blocchi di partenza: secondo un sondaggio di WeRoad, a mettersi in viaggio sarà il 74% del campione intervistato. In cima alle preferenze l’Asia (43%), seguita da America (24%), Europa (18%) e Africa (15%). Italia o estero che sia, i viaggiatori si dividono tra amanti di storia e monumenti (20%), di natura e avventura (50%) e del relax assoluto (30%). Nella speranza di un meteo clemente, rivolgiamo idi viaggio a chi va a caccia di natura, avventura e relax. E per restare in tema di ponte, partiremo subito alla scoperta delle passerelle tibetane! L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.